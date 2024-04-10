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Астон Вилла – Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Лига конференций

Паулу Фонсека готовится к первому мощному еврокубковому испытанию

Астон Вилла – Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне Лиги Конференций французский "Лилль" под руководством Паулу Фонсеки практически не встречался с чрезвычайно мощными соперниками. Вряд ли к ним можно отнести "Олимпию", "Клаксвик", "Слован" или "Штурм".

Это действительно первое испытание для "догов" и противостоять им будет "Астон Вилла". Готовы ли они к таким испытаниям на пути к трофею?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 11 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 6.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Лилль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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