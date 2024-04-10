Астон Вилла – Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

В этом сезоне Лиги Конференций французский "Лилль" под руководством Паулу Фонсеки практически не встречался с чрезвычайно мощными соперниками. Вряд ли к ним можно отнести "Олимпию", "Клаксвик", "Слован" или "Штурм".

Это действительно первое испытание для "догов" и противостоять им будет "Астон Вилла". Готовы ли они к таким испытаниям на пути к трофею?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 11 апреля.

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