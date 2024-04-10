Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла – Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Паулу Фонсека готовится к первому мощному еврокубковому испытанию
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне Лиги Конференций французский "Лилль" под руководством Паулу Фонсеки практически не встречался с чрезвычайно мощными соперниками. Вряд ли к ним можно отнести "Олимпию", "Клаксвик", "Слован" или "Штурм".
Это действительно первое испытание для "догов" и противостоять им будет "Астон Вилла". Готовы ли они к таким испытаниям на пути к трофею?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 11 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала
- "Лунин допустил серьезную ошибку, но это на него не повлияло". Marca оценила игру украинца в матче с Сити
- Астон Вилла – Лилль. Анонс и прогноз первого матча 1/4 Лиги Конференций на 11.04.2024
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО