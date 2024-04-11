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Астон Вилла – Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Унаи Эмери на пути к очередному евротрофею
Getty Images / Global Images Ukraine
Если речь заходит о победе во второстепенных еврокубковых турнирах, а если конкретнее, то о Лиге Европы, то вряд ли вы найдете большего специалиста в этом соревновании, чем наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери.
Наверное, только за опыт испанского наставника в еврокубках "Виллу" уже можно считать главным фаворитом Лиги Конференций этого сезона. Это не говоря о качестве состава этой команды. Впрочем, пока они лишь в четвертьфинале, работы еще будет немало. Вот, например, сегодня нужно будет разобраться с "Лиллем".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 11 апреля.
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Лига Конференций, 1/4 финала, первый матч
11 апреля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: Megogo Football 6
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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