  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Виктория Пльзень - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория Пльзень - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Заслуживают ли фиалки кубка?

Виктория Пльзень - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четвертьфинале Лиги Конференций сыграют "Виктория" Пльзень и "Фиорентина". В предыдущем раунде чехи лишь после серии пенальти прошли "Серветт", а итальянцы еле избавились от "Маккаби" Хайфа.

Матч пройдет на "Дусан Арене" в четверг, 11-го апреля. Начало в 19:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Вікторія Пльзень - Фіорентина
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Виктория Пльзень - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11.04.2024
yellow-arrow
Унаи Эмери - о поединке ЛК против Лилля: Нам нужно хорошо начать первый матч
yellow-arrow
Олимпиакос — Фенербахче. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги конференций на 11.04.2024
Фиорентина (Флоренция) Виктория (Пльзень) Где смотреть футбол Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости