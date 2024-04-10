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Виктория Пльзень - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Заслуживают ли фиалки кубка?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В четвертьфинале Лиги Конференций сыграют "Виктория" Пльзень и "Фиорентина". В предыдущем раунде чехи лишь после серии пенальти прошли "Серветт", а итальянцы еле избавились от "Маккаби" Хайфа.
Матч пройдет на "Дусан Арене" в четверг, 11-го апреля. Начало в 19:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу Вікторія Пльзень - ФіорентинаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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