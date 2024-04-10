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Итальяно - о матче ЛК: Недооценивать кого-то в Европе слишком опасно
Специалист рассказал о соперниках в Лиге конференций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал предстоящую игру в Лиге конференций против "Виктории Пльзень".
"Если вы считаете нас фаворитами, то мы должны продемонстрировать отличную игру, чтобы это подтвердить".
"Мы никогда никого не недооценивали. Нам нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне, и выиграть свою группу. Недооценивать кого-то в Европе слишком опасно, мы должны доказать свою ценность, а не просто говорить о ней. Завтра нам придется попотеть", - добавил Винченцо.
Напомним, что поединок "Фиорентина" - "Виктория Пльзень" состоится 11 апреля. Старт - в 19:45.
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