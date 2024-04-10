Итальяно - о матче ЛК: Недооценивать кого-то в Европе слишком опасно

Наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал предстоящую игру в Лиге конференций против "Виктории Пльзень".

"Если вы считаете нас фаворитами, то мы должны продемонстрировать отличную игру, чтобы это подтвердить".

"Мы никогда никого не недооценивали. Нам нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне, и выиграть свою группу. Недооценивать кого-то в Европе слишком опасно, мы должны доказать свою ценность, а не просто говорить о ней. Завтра нам придется попотеть", - добавил Винченцо.