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Брюгге - ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Брюгге - ПАОК: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.2024 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Брюгге - ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/4 финала Лиги Конференций сыграют две команды, косвенно связанные с Украиной и нашим чемпионатом. В частности, в составе "Брюгге" на протяжении нескольких сезонов выступали Роман Яремчук и Эдуард Соболь, в то время как цвета ПАОКа ныне защищают ранее игравшие в УПЛ Томаш Кендзёра и Тайсон.

Что возьмёт верх - бельгийский прагматизм или греческая страсть - узнаем сегодня, 11-го апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 7.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Трансляция матча "Брюгге" — "ПАОК"
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