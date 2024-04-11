Брюгге - ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

В 1/4 финала Лиги Конференций сыграют две команды, косвенно связанные с Украиной и нашим чемпионатом. В частности, в составе "Брюгге" на протяжении нескольких сезонов выступали Роман Яремчук и Эдуард Соболь, в то время как цвета ПАОКа ныне защищают ранее игравшие в УПЛ Томаш Кендзёра и Тайсон.



Что возьмёт верх - бельгийский прагматизм или греческая страсть - узнаем сегодня, 11-го апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 7.



Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.





Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брюгге" — "ПАОК" Смотреть трансляцию