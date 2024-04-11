Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брюгге - ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Брюгге - ПАОК: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.2024 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/4 финала Лиги Конференций сыграют две команды, косвенно связанные с Украиной и нашим чемпионатом. В частности, в составе "Брюгге" на протяжении нескольких сезонов выступали Роман Яремчук и Эдуард Соболь, в то время как цвета ПАОКа ныне защищают ранее игравшие в УПЛ Томаш Кендзёра и Тайсон.
Что возьмёт верх - бельгийский прагматизм или греческая страсть - узнаем сегодня, 11-го апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 7.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- ПСЖ - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Гаэль Монфис: Год назад я находился на 400-м месте в рейтинге и все хотели, чтобы я бросил теннис
- Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо
- Олимпиакос — Фенербахче. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги конференций на 11.04.2024
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО