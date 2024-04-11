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Брюгге - ПАОК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Брюгге - ПАОК: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.24 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол
Фото: PAOK FC
По вывеске - не очень статусная пара четвертьфинала Лиги конференций, но по факту может получиться неплохая футбольная битва. Игра начнется в 22:00.
Лига Конференции. 1/4 финала
10 апреля. 22:00. "Ян Брейдел" (Брюгге)
Главный арбитр: Ян Зайдель (Германия)
"Брюгге" - "ПАОК". 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 7
Трансляція матчу Брюгге - ПАОКСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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