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Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0. Обзор матча
Ничья
Фото: Фіорентина
Сегодня, 11 апреля, состоялся матч "Виктория Пльзень" - "Фиорентина" в рамках четвертьфинала Лиги Конференций.
Ни одна из команд в этом поединке не отметилась результативными действиями. Ответный матч запланирован на 18 апреля.
1/4 финала Лиги Конференций. Первый матч
"Дусан Арена" (Пльзень)
"Виктория" Пльзень - "Фиорентина" 0:0
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Екатерина Власова
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