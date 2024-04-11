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Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0. Обзор матча

Лига конференций
Обновлено

Ничья

Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0. Обзор матча

Фото: Фіорентина

Новина українською

Сегодня, 11 апреля, состоялся матч "Виктория Пльзень" - "Фиорентина" в рамках четвертьфинала Лиги Конференций.

Ни одна из команд в этом поединке не отметилась результативными действиями. Ответный матч запланирован на 18 апреля.

1/4 финала Лиги Конференций. Первый матч
"Дусан Арена" (Пльзень)
"Виктория" Пльзень - "Фиорентина" 0:0

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Екатерина Власова
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