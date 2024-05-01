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Астон Вилла - Олимпиакос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
ЛК. Астон Вилла - Олимпиакос: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 02.05.2024 ⋊ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг 2 мая "Астон Вилла" проведет домашний поединок в рамках полуфинала Лиги конференций против греческого "Олимпиакоса". Матч состоится в Бирмингеме, на стадионе "Вилла Парк". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
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Напомним, на пути к полуфиналу англичане одолели "Лилль", а "красно-белые" прошли "Фенербахче".
Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Футбол 3.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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