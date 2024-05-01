Астон Вилла - Олимпиакос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

В четверг 2 мая "Астон Вилла" проведет домашний поединок в рамках полуфинала Лиги конференций против греческого "Олимпиакоса". Матч состоится в Бирмингеме, на стадионе "Вилла Парк". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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Напомним, на пути к полуфиналу англичане одолели "Лилль", а "красно-белые" прошли "Фенербахче".

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