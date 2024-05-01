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Астон Вилла - Олимпиакос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

ЛК. Астон Вилла - Олимпиакос: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 02.05.2024 ⋊ на UA-Футбол

Астон Вилла - Олимпиакос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг 2 мая "Астон Вилла" проведет домашний поединок в рамках полуфинала Лиги конференций против греческого "Олимпиакоса". Матч состоится в Бирмингеме, на стадионе "Вилла Парк". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Напомним, на пути к полуфиналу англичане одолели "Лилль", а "красно-белые" прошли "Фенербахче".

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Футбол 3.

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Трансляція матчу Астон Вілла - Олімпіакос
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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