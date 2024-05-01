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Фиорентина - Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Первая игра полуфинала ЛК
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг состоится первый матч полуфинала Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Брюгге". Итальянцы как могут отбиваются в Серии А, с надеждой попасть в зону еврокубков. А "Брюгге" участвует в безумной битве за чемпионство Бельгии.
Матч пройдет на "Стадио Артемио Франк" (Флоренция) в четверг, 2-го мая. Начало - в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 4.
Трансляція матчу Фіорентина - БрюггеСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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