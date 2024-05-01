Фиорентина - Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В четверг состоится первый матч полуфинала Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Брюгге". Итальянцы как могут отбиваются в Серии А, с надеждой попасть в зону еврокубков. А "Брюгге" участвует в безумной битве за чемпионство Бельгии.

Матч пройдет на "Стадио Артемио Франк" (Флоренция) в четверг, 2-го мая. Начало - в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 4.