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Унаи Эмери рассказал о кадровой ситуации Астон Виллы на матч ЛК против Олимпиакоса
Наставник английского клуба рассказал о составе команды на полуфинал ЛК
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о кадровой ситуации на матч полуфинала ЛК против "Олимпиакоса".
"Что касается травмированных игроков, сегодня утром Николо Дзаньоло чувствовал себя лучше после вчерашнего. Мы думаем, что завтра он будет играть.
Что касается Тилеманса, Эмилиано и Алекса Морено, то завтра они не выйдут на поле. В воскресенье я не знаю. Они хорошо прогрессируют, но это три дня".
Напомним, поединок "Астон Вилла" - "Олимпиакос" состоится 2 мая. Старт - в 22:00.
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