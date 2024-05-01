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Унаи Эмери рассказал о кадровой ситуации Астон Виллы на матч ЛК против Олимпиакоса

Лига конференций
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Наставник английского клуба рассказал о составе команды на полуфинал ЛК

Унаи Эмери рассказал о кадровой ситуации Астон Виллы на матч ЛК против Олимпиакоса

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о кадровой ситуации на матч полуфинала ЛК против "Олимпиакоса".

"Что касается травмированных игроков, сегодня утром Николо Дзаньоло чувствовал себя лучше после вчерашнего. Мы думаем, что завтра он будет играть.

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Что касается Тилеманса, Эмилиано и Алекса Морено, то завтра они не выйдут на поле. В воскресенье я не знаю. Они хорошо прогрессируют, но это три дня".

Напомним, поединок "Астон Вилла" - "Олимпиакос" состоится 2 мая. Старт - в 22:00.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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