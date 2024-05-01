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Итальяно: Фиорентина должна быть готова к любому настроению Брюгге
Итальяно рассказал о соперниках в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine
Винченцо Итальяно, главный тренер "Фиорентины", рассказал о соперниках в полуфинале Лиги конференций.
"У нас все хорошо, последний матч добавил нам уверенности и энтузиазма. Практически все готовы к завтрашнему поединку против "Брюгге". Если наш соперник дошел до полуфинала, значит, он сильный. Не знаю, как будет развиваться игра, мы должны быть готовы к любому настрою соперников".
Матч "Фиорентина" - "Брюгге" начнется 2 мая в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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