Итальяно: Фиорентина должна быть готова к любому настроению Брюгге

Винченцо Итальяно, главный тренер "Фиорентины", рассказал о соперниках в полуфинале Лиги конференций.

"У нас все хорошо, последний матч добавил нам уверенности и энтузиазма. Практически все готовы к завтрашнему поединку против "Брюгге". Если наш соперник дошел до полуфинала, значит, он сильный. Не знаю, как будет развиваться игра, мы должны быть готовы к любому настрою соперников".