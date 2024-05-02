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Тренер Брюгге - о Фиорентине: Это нетипичная итальянская команда. Будет тяжело
Бельгийцы знают сильные стороны соперника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на стадионе "Артемио Франки" состоится первая полуфинальная игра между "Фиорентиной" и "Брюгге". С тех пор, как в середине марта Ники Хаен сменил Ронни Дейлу, бельгийский клуб одержал семь побед подряд во всех турнирах.
"Ребятам нужно продолжать идти по этому пути. Интенсивность и качество игры не должны падать. Это прекрасно, как для клуба, так и для бельгийского футбола. Но есть еще один шаг, который мы хотим сделать, и это то, что мы хотим сделать. В таких соревнованиях, как это, чем дальше ты идешь, тем больше удовольствия получаешь. Мы с большим уважением относимся к нашим соперникам. Это нетипичная итальянская команда, которая не играет в катеначчо. У них много креатива впереди. Они чередуют разные стили игры и являются опытной командой. Я думаю, что в домашней игре они начнут очень активно и постараются оказать на нас давление. Мы готовы к любому сценарию. Будет тяжело, но мы очень уверены в себе. Посмотрим, куда это нас приведет", - заявил исполняющий обязанности главного тренера Ники Хаен во время предматчевой пресс-конференции.
Добавим, что "Брюгге" стал первой бельгийской командой с 1992 года, которая дошла до полуфинала еврокубка.
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