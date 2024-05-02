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Астон Вилла - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций
Обновлено

Астон Вилла - Олимпиакос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Астон Вилла - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в Бирмингеме "Астон Вилла" будет принимать на своем поле греческий "Олимпиакос" в рамках полуфинала Лиги конференций. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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В этом сезоне подопечные Унаи Эмери ни разу не уступали на "Вилла Парк" в еврокубках. Несмотря на статус аутсайдера, игроки "Олимпиакоса" могут попытаться прервать эту беспроигрышную серию англичанам.

Лига Конференций. Полуфинал. Первый матч

2 мая. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Олимпиакос"

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Трансляція матчу Астон Вілла - Олімпіакос
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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