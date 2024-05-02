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Фиорентина - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Фиорентина - Брюгге: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti
Решающие матчи европейских топовых турниров готовят нам новую порцию эмоций и интриги. До трофеев осталось несколько шагов. Несколько решающих шагов. Победа в Лиге конференций тоже дает определенный престиж, поэтому борьба за кубок будет не хуже, чем в ЛЧ или ЛЕ. Побороться за выход в финал попытаются "Фиорентина" и "Брюгге".
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Полуфинал Лиги конференций. Первый матч
02.05.2024. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Фиорентина - Брюгге. 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
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