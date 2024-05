Лига конференций. Астон Вилла – Олимпиакос 2:4. Поддержка принца Уильяма не помогла

Лига конференций

1/2 финала, первый матч

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Марк Гуида (Италия)

Несмотря на третий уровень Лиги конференций в иерархии еврокубков, сегодня "Астон Вилла" получила особого болельщика на трибунах. Поддержать "львов" приехал принц Уильям. Как видим, не на фарт.

На старте встречи гости неожиданно приняли инициативу к своим ногам. Пусть и бирмингемцы больше контролировали мяч, но уже на девятой минуте "Олимпиакос" создал первый момент, а на 16-й открыл счет. Бывший партнер Романа Яремчука и Анатолия Трубина по "Бенфике" Шикинью выдал шикарную передачу в разрез на Эль-Кааби: нападающий выход один на один реализовал.

Хозяева были ощутимо растеряны. В то же время "Олимпиакос" несся вперед. На 29-й минуте преимущество гостей было удвоено. Снова ассистентом выступил португалец: на этот раз Поденсе забросил на Эль-Кааби.

Перед перерывом Фортунис мощным ударом мог и до разгрома довести дело, но не хватило точности. А вот в компенсированное время "Вилла" один гол отквитала. Уоткинса передачей нашел Диаби, а нападающий свой момент использовал на все 100%.

???? 27 goals across all competitions for Watkins ????#UECL https://t.co/7o102CEFjp pic.twitter.com/nO7VLhXiiS