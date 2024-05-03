Лига конференций. Астон Вилла – Олимпиакос 2:4. Поддержка принца Уильяма не помогла

Лига конференций

1/2 финала, первый матч

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Марк Гуида (Италия)

Несмотря на третий уровень Лиги конференций в иерархии еврокубков, сегодня "Астон Вилла" получила особого болельщика на трибунах. Поддержать "львов" приехал принц Уильям. Как видим, не на фарт.

На старте встречи гости неожиданно приняли инициативу к своим ногам. Пусть и бирмингемцы больше контролировали мяч, но уже на девятой минуте "Олимпиакос" создал первый момент, а на 16-й открыл счет. Бывший партнер Романа Яремчука и Анатолия Трубина по "Бенфике" Шикинью выдал шикарную передачу в разрез на Эль-Кааби: нападающий выход один на один реализовал.

Хозяева были ощутимо растеряны. В то же время "Олимпиакос" несся вперед. На 29-й минуте преимущество гостей было удвоено. Снова ассистентом выступил португалец: на этот раз Поденсе забросил на Эль-Кааби.

Перед перерывом Фортунис мощным ударом мог и до разгрома довести дело, но не хватило точности. А вот в компенсированное время "Вилла" один гол отквитала. Уоткинса передачей нашел Диаби, а нападающий свой момент использовал на все 100%.

???? 27 goals across all competitions for Watkins ????#UECL https://t.co/7o102CEFjp pic.twitter.com/nO7VLhXiiS — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 2, 2024

Начало второго тайма задержалось, потому что болельщику на трибунах оказывали помощь. Очень нервный матч для фанов "львов". После перерыва команды начали ровно, но несколько минут спустя инициативу перехватили хозяева. Несколько подряд атак все-таки вылились в голевую. Бейли отдал на забегание Диаби в штрафную к лицевой линии. Все ожидали передачи на "11 метров", а Мусса пробил точно в ближний угол.

Ну вот же, сравняла "Вилла", хотела и еще забить, но… Благодаря подаче с углового и игры рукой от Дугласа Луиза гости заработали пенальти. Эль-Кааби не упустил возможности оформить хет-трик. Марокканец развел мяч и Ольсена по углам.

Пока Уоткинс пытался найти себе момент, “красно-белые” забили еще раз. Эссе пробил с дальней дистанции и попал в спину Консе. Этот рикошет очень дезориентировал Ольсена. Голкипер лишь немного успел рукой задеть мяч.

Santiago Hezze restores Olympiacos' two-goal lead ????#UECL pic.twitter.com/ZNtJK5Hq41 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 2, 2024

Олли все-таки не сдавался. На 72-й минуте он мощно пробил, после чего мяч срикошетил в руки голкиперу. А через 10 минут Дуран заработал пенальти в штрафной “Олимпиакоса”. Только вот Дуглас Луиз сегодня не только в свои ворота одиннадцатиметровый привез, но и в чужие не забил: попал в штангу.

Были шансы отыграть хотя бы гол в подопечных Эмери, однако поедут в Грецию с отрывом в два мяча. А вот команда Медилибара сегодня сыграла как по нотам. В особенности это касается реализации. В некоторых моментах было такое ощущение, что “Вилла” не верит в то, что делает ее соперник. А Мендилибар тем временем уже на пути ко второму еврофиналу подряд. Это уж далеко не "гуд ибнинг". Для Эмери, по крайней мере.

"Астон Вилла" – "Олимпиакос" 2:4

Голы: Воткинс 45+1, Диаби 52 – Эль-Кааби 16, 29, 56 (пен.), Эссе 67

Астон Вилла: Ольсен – Кэш, Лангле, Конса, Динь – Роджерс (Дуран 74), Макгинн, Дуглас Луиз, Диаби (Ироэгбунам 84) – Уоткинс, Бэйли (Дзаньоло 85)

Олимпиакос: Цолакис – Родиней, Рецос, Кармо, Ортега (Ричардс 46) – Эссе, Иборра, Шикинью – Поденсе (Орта 70), Фортунис – Эль-Кааби

Предупреждения: Диаби 83 – Родиней 83

Нереализованный пенальти: Дуглас Луиз 84 (штанга)