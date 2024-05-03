Фиорентина - Брюгге 3:2. Фиорентина вырывает победу на 90+2-й минуте Обзор матча и видео голов

В рамках Лиги Конференций был сыгран полуфинальный матч "Фиорентина" - "Брюгге", который закончился победой "фиалок" со счетом 3:2.

Полузащитник бельгийской команды получил две желтые карточки на старте второго тайма, на 58-й и 61-й, и покинул поле.

Ответный матч пройдет 08.05.2024 в Бельгии.

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги Конференций "Фиорентина" - "Брюгге".

Флоренция. "Стадио Артемио Франки".

""Фиорентина" - "Брюгге" 3:2

Голы: Соттиль (5'), Ваннакен (17'), Белотти (37'), (Тьяго 63'), Нзола (90+1')

Напомним, что "Фиорентина" сейчас продолжает бороться за еврокубки. Они занимают 8-ю строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от "Лацио" на 5 очков, но имеют матч в запасе.