Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина - Брюгге 3:2. Фиорентина вырывает победу на 90+2-й минуте Обзор матча и видео голов
Полузащитник бельгийской команды получил две желтые за 3 мин
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках Лиги Конференций был сыгран полуфинальный матч "Фиорентина" - "Брюгге", который закончился победой "фиалок" со счетом 3:2.
Полузащитник бельгийской команды получил две желтые карточки на старте второго тайма, на 58-й и 61-й, и покинул поле.
Ответный матч пройдет 08.05.2024 в Бельгии.
Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги Конференций "Фиорентина" - "Брюгге".
Флоренция. "Стадио Артемио Франки".
""Фиорентина" - "Брюгге" 3:2
Голы: Соттиль (5'), Ваннакен (17'), Белотти (37'), (Тьяго 63'), Нзола (90+1')
Напомним, что "Фиорентина" сейчас продолжает бороться за еврокубки. Они занимают 8-ю строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от "Лацио" на 5 очков, но имеют матч в запасе.
Популярное сейчас
- Моуринью отклоняет предложения клубов о сотрудничестве. Он ждет приглашения только от одной команды
- АПЛ. Челси – Тоттенхэм 2:0. Очередной удар по лигочемпионским амбициям Постекоглу
- На границе Часова Яра уже фактически идут бои. В городе остается почти 700 человек
- Астон Вилла – Олимпиакос Пирей. Анонс и прогноз матча ЛК на 02.05.2024
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО