  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Фиорентина - Брюгге 3:2. Фиорентина вырывает победу на 90+2-й минуте Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фиорентина - Брюгге 3:2. Фиорентина вырывает победу на 90+2-й минуте Обзор матча и видео голов

Лига конференций
Обновлено

Полузащитник бельгийской команды получил две желтые за 3 мин

Фиорентина - Брюгге 3:2. Фиорентина вырывает победу на 90+2-й минуте Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках Лиги Конференций был сыгран полуфинальный матч "Фиорентина" - "Брюгге", который закончился победой "фиалок" со счетом 3:2.

Полузащитник бельгийской команды получил две желтые карточки на старте второго тайма, на 58-й и 61-й, и покинул поле.

Ответный матч пройдет 08.05.2024 в Бельгии.

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги Конференций "Фиорентина" - "Брюгге".
Флоренция. "Стадио Артемио Франки".
""Фиорентина" - "Брюгге" 3:2
Голы: Соттиль (5'), Ваннакен (17'), Белотти (37'), (Тьяго 63'), Нзола (90+1')

Напомним, что "Фиорентина" сейчас продолжает бороться за еврокубки. Они занимают 8-ю строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от "Лацио" на 5 очков, но имеют матч в запасе.

По теме
yellow-arrow
Сенсация по-гречески. Астон Вилла — Олимпиакос 2:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига конференций. Астон Вилла – Олимпиакос 2:4. Поддержка принца Уильяма не помогла
yellow-arrow
ЛК. Фиорентина - Брюгге 3:2. Красивая битва за финал
Брюгге Фиорентина (Флоренция) Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости