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Стали известны номинанты на приз лучшему игроку недели в Лиге конференций

Лига конференций

Автор хет-трика в матче с "Астон Виллой" - в их числе

Стали известны номинанты на приз лучшему игроку недели в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

В список вошли:

  • Аюб Эль-Кааби (нападающий "Олимпиакоса") - хет-трик в ворота "Астон Виллы"
  • М`Бала Нзола (форвард "Фиорентины") - гол в игре с "Брюгге"

Отдать свой голос в этой номинации можно на официальном сайте УЕФА.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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