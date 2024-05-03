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Стали известны номинанты на приз лучшему игроку недели в Лиге конференций
Автор хет-трика в матче с "Астон Виллой" - в их числе
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
В список вошли:
- Аюб Эль-Кааби (нападающий "Олимпиакоса") - хет-трик в ворота "Астон Виллы"
- М`Бала Нзола (форвард "Фиорентины") - гол в игре с "Брюгге"
Отдать свой голос в этой номинации
⚽️ Hat-trick hero El Kaabi— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 2, 2024
???? Last minute hero Nzola
Who's your vote for Player of the Week?#UECLPOTW || #Laufenn || #UECL
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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