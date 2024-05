Стали известны номинанты на приз лучшему игроку недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

В список вошли:

Отдать свой голос в этой номинации можно на официальном сайте УЕФА.

⚽️ Hat-trick hero El Kaabi

???? Last minute hero Nzola



Who's your vote for Player of the Week?#UECLPOTW || #Laufenn || #UECL