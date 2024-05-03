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Унаи Эмери о поражении от Олимпиакоса: Они заслужили победу

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Это первое домашнее поражение бирмингемцев в Лиге Конференций

Унаи Эмери о поражении от Олимпиакоса: Они заслужили победу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера на "Вилла Парк" произошла настоящая сенсация: благодаря хет-трику Аюба Эль-Кааби "Олимпиакос" переиграл "Астон Виллу" со счетом 2:4. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери отметил, что результат этого поединка является справедливым.

"Поздравляю их. Мы не играли так, как мы играем. Нам нужно продолжать быть устойчивыми. Они заслужили победу. Они хорошая команда. У них есть опыт. Дело не в удаче. Мы играли не очень хорошо. Мы должны играть лучше. Они заслужили победу. Подготовимся к матчу в следующий четверг. Постараемся играть лучше, соревноваться лучше", - цитирует Унаи Эмери BBC.

Добавим, что в случае выхода "Олимпиакоса" в финал Лиги Конференций, главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар будет иметь шанс выиграть второй еврокубок подряд с двумя разными командами. До него это делал только Рафаэль Бенитес: с "Валенсией" он побеждал в Кубке УЕФА 2004 года и с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов 2005 года.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Олимпиакос Лига конференций
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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