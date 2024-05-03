Винченцо Итальяно о победе над Брюгге: Мы должны были забивать больше голов

Вчера "Фиорентина" смогла вырвать победу у "Брюгге" благодаря голу М'Бала Нзолы в дополнительное время - 3:2. Впрочем, главный тренер "фиалок" Винченцо Итальяно предупреждает своих игроков, что это "не закончится хорошо", если они не будут полностью сконцентрированы в ответном матче на следующей неделе.

"Мы сожалеем, что пропустили дважды. Я думаю, что если мы будем так же настроены, как те 10 секунд во втором тайме, то ничем хорошим это не закончится. Мы должны быть сосредоточенными до конца, потому что в таких матчах может произойти все что угодно. Мы не позволили себе выиграть с большим преимуществом. Я доволен голом Нзолы. С самого начала было видно, что он хорошо настроен, но мы должны сделать больше в следующем матче. В конце концов, мы старались выпустить на поле всех наших атакующих игроков и это принесло свои плоды. Когда у вас есть такое качество и физическая подготовка впереди, каждому сопернику будет тяжело. Однако, повторюсь, мы должны были забивать больше голов. У нас было много моментов и мы могли забить больше, но отношение ребят в последнем отрезке матча было великолепным. Я убежден, что у нас будут шансы в следующем поединке. Как я уже говорил перед игрой, нужна максимальная самоотдача и дисциплина", - заявил Винченцо Итальяно и послематчевом интервью.

Добавим, что в случае успешного результата на выезде, "Фиорентина" выйдет в финал Лиги Конференций во второй раз подряд.