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Брюгге - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

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Брюгге - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В среду состоится ответный матч "Брюгге" и "Фиорентины" в Лиге конференций. В первой игре победили итальянцы со счетом 3:2. "Брюгге" претендует на чемпионство Бельгии, а "фиалки" жертвуют Серией А ради победы в Лиге конференций.

Матч пройдет в городе Брюгге, в среду, 8-го мая. Начало - в 19:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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