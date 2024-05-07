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Брюгге - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В шаге от финала
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В среду состоится ответный матч "Брюгге" и "Фиорентины" в Лиге конференций. В первой игре победили итальянцы со счетом 3:2. "Брюгге" претендует на чемпионство Бельгии, а "фиалки" жертвуют Серией А ради победы в Лиге конференций.
Матч пройдет в городе Брюгге, в среду, 8-го мая. Начало - в 19:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 2.
Трансляція матчу Брюгге - ФіорентинаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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