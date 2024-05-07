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Итальяно: Каждый матч - жизнь или смерть для Фиорентины
Специалист прокомментировал предстоящий матч ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно поделился своими ожиданиями относительно матча полуфинала Лиги конференций против "Брюгге".
"Мы должны воспользоваться нашим преимуществом в один мяч, но не отвлекаться и продолжать играть. Мы можем создать им проблемы. Мы хотим этого, но мы не должны позволять себе влиять на то, что происходит вокруг нас, потому что тогда мы будем иметь проблемы".
"Опыт игры в Европе прекрасен, и я счастлив, что сделал это с этими ребятами. Для нас каждый матч - жизнь или смерть", - добавил специалист.
Старт поединка "Брюгге" - "Фиорентина" – 8 мая в 19:45 по киевскому времени.
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