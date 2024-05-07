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Итальяно: Каждый матч - жизнь или смерть для Фиорентины

Лига конференций
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Специалист прокомментировал предстоящий матч ЛК

Итальяно: Каждый матч - жизнь или смерть для Фиорентины

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно поделился своими ожиданиями относительно матча полуфинала Лиги конференций против "Брюгге".

"Мы должны воспользоваться нашим преимуществом в один мяч, но не отвлекаться и продолжать играть. Мы можем создать им проблемы. Мы хотим этого, но мы не должны позволять себе влиять на то, что происходит вокруг нас, потому что тогда мы будем иметь проблемы".

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"Опыт игры в Европе прекрасен, и я счастлив, что сделал это с этими ребятами. Для нас каждый матч - жизнь или смерть", - добавил специалист.

Старт поединка "Брюгге" - "Фиорентина" – 8 мая в 19:45 по киевскому времени.

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Брюгге Фиорентина (Флоренция) Винченцо Итальяно
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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