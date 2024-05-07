Итальяно: Каждый матч - жизнь или смерть для Фиорентины

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно поделился своими ожиданиями относительно матча полуфинала Лиги конференций против "Брюгге".

"Мы должны воспользоваться нашим преимуществом в один мяч, но не отвлекаться и продолжать играть. Мы можем создать им проблемы. Мы хотим этого, но мы не должны позволять себе влиять на то, что происходит вокруг нас, потому что тогда мы будем иметь проблемы".