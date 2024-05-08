Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брюгге - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Брюгге - Фиорентина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
8 мая состоится матч полуфинала Лиги конференций. "Брюгге" сыграет против "Фиорентины".
Этот поединок подопечные Винченцо Итальяно начнут с небольшим преимуществом, поскольку в первом матче "Фиорентина" минимально обыграла "Брюгге" со счетом 3:2
Поединок начнется в 19:45. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo.
Лига конференций. Полуфинал
"Брюгге" - "Фиорентина"
Трансляция - Мegogo Футбол 2
Брюгге - ФиорентинаСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Бавария. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов на 08.05.2024
- ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Итальяно: Каждый матч - жизнь или смерть для Фиорентины
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн