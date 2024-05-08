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Брюгге - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Брюгге - Фиорентина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Брюгге - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

8 мая состоится матч полуфинала Лиги конференций. "Брюгге" сыграет против "Фиорентины".

Этот поединок подопечные Винченцо Итальяно начнут с небольшим преимуществом, поскольку в первом матче "Фиорентина" минимально обыграла "Брюгге" со счетом 3:2

Поединок начнется в 19:45. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo.

Лига конференций. Полуфинал

"Брюгге" - "Фиорентина"

Трансляция - Мegogo Футбол 2

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Брюгге - Фиорентина
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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