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ЛК. Брюгге - Фиорентина 1:1. Фиалки снова в финале

Лига конференций
Обновлено

Будет вторая попытка выиграть Лигу конференций

ЛК. Брюгге - Фиорентина 1:1. Фиалки снова в финале

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Полуфинал Лиги конференций. Второй матч

08.05.2024. "Ян Брейдел Стадион" (Брюгге)

Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

Брюгге - Фиорентина 1:1 (3:4)

"Брюгге": Миньоле, Одой (Нуса 86), Мехеле, Ордоньес, Саббе, Ветлесен (Цинкернагель 70), Ванакен, Де Кюйпер, Скурас (Нильсен 86), Тьяго, Хутгла

"Фиорентина": Террачано, Додо, Миленкович, Мартинес Куарта, Бираги, Бельтран (Раньери 90), Артур Мело (Данкан 71), Мандрагора, Гонсалес, Белотти (Нзола 70), Куаме

Голы: Ванакен 20 - Бельтран (пен) 85

Предупреждения: Ордоньес 43, Тьяго 52, Ветлесен 62, Одой 72, 90+4, Мехеле 83 - Миленкович 89, Бельтран 90, Додо 90+4, Нзола 90+6

Удаление: Одой (за пределами поля) 90+4

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.05.2024 в 21:57
Міньоле й Ванакен залишилися у складі з часів ігор проти Динамо 2018 у плей-оф Ліги чемпіонів.
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.05.2024 в 21:57
Міньоле й Ванакен залишилися у складі з часів ігор проти Динамо 2018 у плей-оф Ліги чемпіонів.
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