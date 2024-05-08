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ЛК. Брюгге - Фиорентина 1:1. Фиалки снова в финале
Будет вторая попытка выиграть Лигу конференций
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полуфинал Лиги конференций. Второй матч
08.05.2024. "Ян Брейдел Стадион" (Брюгге)
Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)
Брюгге - Фиорентина 1:1 (3:4)
"Брюгге": Миньоле, Одой (Нуса 86), Мехеле, Ордоньес, Саббе, Ветлесен (Цинкернагель 70), Ванакен, Де Кюйпер, Скурас (Нильсен 86), Тьяго, Хутгла
"Фиорентина": Террачано, Додо, Миленкович, Мартинес Куарта, Бираги, Бельтран (Раньери 90), Артур Мело (Данкан 71), Мандрагора, Гонсалес, Белотти (Нзола 70), Куаме
Голы: Ванакен 20 - Бельтран (пен) 85
Предупреждения: Ордоньес 43, Тьяго 52, Ветлесен 62, Одой 72, 90+4, Мехеле 83 - Миленкович 89, Бельтран 90, Додо 90+4, Нзола 90+6
Удаление: Одой (за пределами поля) 90+4
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