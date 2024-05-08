Олимпиакос - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

9 мая "Олимпиакос" сыграет против "Астон Виллы" в рамках ответного матча полуфинала Лиги конференций.

Напомним, что первый матч завершился победой греческого клуба со счетом 2:4.

"Астон Вилла" - это единственный английский клуб, который в этом сезоне попал в полуфинал еврокубков.

Поединок начнется в 22:00. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo.

Лига конференций. Полуфинал

"Олимпиакос" - "Астон Вилла"

Видеотрансляция - Мegogo Футбол 3