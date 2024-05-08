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Олимпиакос - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Олимпиакос - Астон Вилла: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 09.05.2024 ⋊ на UA-Футбол

Олимпиакос - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Baylis - AMA

Новина українською

9 мая "Олимпиакос" сыграет против "Астон Виллы" в рамках ответного матча полуфинала Лиги конференций.

Напомним, что первый матч завершился победой греческого клуба со счетом 2:4.

"Астон Вилла" - это единственный английский клуб, который в этом сезоне попал в полуфинал еврокубков.

Поединок начнется в 22:00. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo.

Лига конференций. Полуфинал
"Олимпиакос" - "Астон Вилла"
Видеотрансляция - Мegogo Футбол 3

Трансляция матча
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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