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Олимпиакос - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Олимпиакос - Астон Вилла: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 09.05.2024 ⋊ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Baylis - AMA
9 мая "Олимпиакос" сыграет против "Астон Виллы" в рамках ответного матча полуфинала Лиги конференций.
Напомним, что первый матч завершился победой греческого клуба со счетом 2:4.
"Астон Вилла" - это единственный английский клуб, который в этом сезоне попал в полуфинал еврокубков.
Поединок начнется в 22:00. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo.
Лига конференций. Полуфинал
"Олимпиакос" - "Астон Вилла"
Видеотрансляция - Мegogo Футбол 3
Олимпиакос - Астон ВиллаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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