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Фиалки в финале. Брюгге - Фиорентина 1:1. Обзор матча и видео голов
Определился первый финалист ЛК
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 8 мая, состоялся ответный матч между "Брюгге" и "Фиорентиной" в рамках Лиги конференции.
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В первом тайме на 20-й минуте Ханс Ванакен вывел бельгийскую команду вперед. Но уже после перерыва, "Фиорентина" сумела сравнять счет. На 85-й минуте Лукас Бельтран реализовал пенальти и подарил своей команде путевку в финал Лиги конференции.
Лига конференций. Полуфинал
"Брюгге" - "Фиорентина" 1:1
Голы: Ванакен (20'), Бельтран (85')
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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