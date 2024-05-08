Фиалки в финале. Брюгге - Фиорентина 1:1. Обзор матча и видео голов

Сегодня, 8 мая, состоялся ответный матч между "Брюгге" и "Фиорентиной" в рамках Лиги конференции.

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В первом тайме на 20-й минуте Ханс Ванакен вывел бельгийскую команду вперед. Но уже после перерыва, "Фиорентина" сумела сравнять счет. На 85-й минуте Лукас Бельтран реализовал пенальти и подарил своей команде путевку в финал Лиги конференции.

Лига конференций. Полуфинал

"Брюгге" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Ванакен (20'), Бельтран (85')