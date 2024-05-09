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Эмери об ответном матче с Олимпиакосом: Они показали с нами свою силу и теперь они являются фаворитами

Лига конференций

Фиорентина уже в ожидании своего будущего соперника

Эмери об ответном матче с Олимпиакосом: Они показали с нами свою силу и теперь они являются фаворитами

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" отправилась в Пирей, уступая 4:2 после первого матча полуфинала Лиги Конференций на "Вилла Парк". Тренер бирмингемцев Унаи Эмери признал, что его команде нужно значительно улучшить сегодняшнюю игру, чтобы выйти в финал.

"Мы должны играть лучше. Мы должны создать новый опыт с нашими игроками и нашей идеей. Это самая большая игра сезона Мы получили удовольствие от того, что приехали сюда. Выиграть трофей в Европе очень трудно. Чтобы попасть сюда, нужно быть настойчивым, но если мы не выиграем завтра, то этот процесс будет понятен. Возможно, мы могли бы быть фаворитами перед первым матчем, но они показали нам свою силу и теперь они являются фаворитами. Я буду готовить нас к реваншу, но наш подход не меняется", - говорит испанский специалист. Подготовке "Астон виллы" мешает неопределенность относительно ситуации с голкипером: Эмери не уверен, что первый номер команды Эмилиано Мартинес будет в строю. В последних двух матчах аргентинца подменял швед Робин Ольсен.

"Как человек он вызывает большое уважение. Как профессионал, он имеет удивительную карьеру. Быть вторым номером у лучшего вратаря мира нелегко. Он всегда позитивно настроен. В воскресенье он был фантастическим. Он не смог ничего сделать, чтобы спасти нас в первом матче (с Олимпиакосом - Прим. ред.). Если он будет играть, он будет иметь всю нашу поддержку", - цитирует Унаи Эмери BBC.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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