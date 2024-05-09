Олимпиакос - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Греки подарили настоящую неожиданность в первом матче полуфинала. Хотя они потеряли преимущество в два мяча, но потом все равно забили еще дважды. И это все на чужом поле, перед 41 тысячей английских болельщиков (включая Принца Уильяма). Теперь “красно-белые” будут играть перед своими фанатами. Они будут поддерживать любимчиков с первой до последней минуты.

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Лига конференций, 1/2 финала

Второй матч (результат первого поединка 4:2)

9 мая, 22:00. "Стадион Георгиос Караикакис" (Пирей)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3