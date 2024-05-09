Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиакос - Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Олимпиакос - Астон Вилла: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.2024 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Греки подарили настоящую неожиданность в первом матче полуфинала. Хотя они потеряли преимущество в два мяча, но потом все равно забили еще дважды. И это все на чужом поле, перед 41 тысячей английских болельщиков (включая Принца Уильяма). Теперь “красно-белые” будут играть перед своими фанатами. Они будут поддерживать любимчиков с первой до последней минуты.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига конференций, 1/2 финала
Второй матч (результат первого поединка 4:2)
9 мая, 22:00. "Стадион Георгиос Караикакис" (Пирей)
"Олимпиакос" - "Астон Вилла"
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Популярное сейчас
- Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы
- Лунин - в шаге от продления контракта с Реалом. На какой срок?
- Де Лигт - после отмены своего гола: Судья принёс мне свои извинения. Реал тоже забил на грани офсайда
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО