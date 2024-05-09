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ЛК. Олимпиакос – Астон Вилла 2:0. Очередной страшный марокканский сон

Лига конференций
Обновлено

Эль-Кааби снова победил "львов"

ЛК. Олимпиакос – Астон Вилла 2:0. Очередной страшный марокканский сон

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, 1/2 финала

Второй матч (результат первого поединка 4:2)

"Стадион Георгиос Караикакис" (Пирей)

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) 2:0

Голы: Эль-Кааби 10, 79

"Олимпиакос": Цолакис - Родиней, Рецос, Кармо, Кини (Апастолопулос 77) – Эссе, Иборра (Орта 73), Шикинью – Поденсе (Масурас 63), Эль-Кааби, Фортунис

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш (Кесслер 86), Торрес, Конса, Диегу Карлос (Ироэгбунам 65), Динь (Мунро 86) – Диаби (Дуран 58), Макгинн, Дуглас Луиз, Бейли (Келлимен 86) – Уоткинс

Предупреждения: Родиней 31, Поденсе 53, Кини 68 – Дуглас Луиз 45+3, Ироегбунам 73, Дуран 89

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