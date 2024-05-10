Эмери: В первом матче мы упустили преимущество в два мяча, и сегодня нам было тяжело

После полуфинального матча Лиги Конференций "Олимпиакос" - "Астон Вилла", который закончился со счетом 2:0 (общий счет 6:2) главный тренер англичан вышел на пресс-конференцию и дал комментарий:

"Они были вместе с нами, и мы разочарованы, но хотим поблагодарить их за то, что они были здесь с нами, пытаясь вернуть результат".

"В первом матче мы упустили преимущество в два мяча, и сегодня нам было тяжело. Первый тайм был ключевым моментом, потому что мы контролировали игру и имели моменты, чтобы забить, но мы этого не сделали".

"Они забили с одной передачи, а мы пропустили. В общем, выиграть очень тяжело. Я думаю, что мы должны получать опыт в этом соревновании и в Европе, играя в полуфинале и получая информацию и опыт для следующих лет и процесса, в котором мы находимся".

"Мы боремся в Премьер-лиге за удивительную, удивительную цель, которую мы преследуем. Во-первых, мы играем в Лиге Европы в следующем году, и мы совершенствуемся в этом году. Во-вторых, у нас есть возможность попасть в Лигу чемпионов".

Напомним, что сейчас "Астон Вилла" занимает 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, также коллектив Эмери уже гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон.