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Мак Гин: Мы подумаем, есть много вещей, которые мы могли бы сделать лучше, но мы можем гордиться пройденным путем

Лига конференций
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Комментарий капитана англичан после матча после матча

Мак Гин: Мы подумаем, есть много вещей, которые мы могли бы сделать лучше, но мы можем гордиться пройденным путем

Getty Images / Global Images Ukraine

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После проигранного полуфинала Лиги Конференции капитан "Астон Виллы" посетил пресс-конференцию и поздравил "Олимпиакос" с выходом в финал:

""Олимпиакос" отдал абсолютно все, играл из кожи вон, и в целом счет доказывает, что они были лучшей командой".

"Мы подумаем, есть много вещей, которые мы могли бы сделать лучше, но по итогам сезона, конечно, мы можем гордиться пройденным путем".

"Очевидно, мы должны извиниться перед болельщиками, которые приехали сюда, они прошли с нами всю кампанию".

"Мы хотели привезти им трофей, мы все хотели этого как игроки. Мы все горько разочарованы, но нам нужен большой толчок в последних двух играх, чтобы попытаться перешагнуть черту Лиги чемпионов, что было бы астрономическим достижением.

"Но сейчас преобладает чувство разочарования, отчаяния и упущенной возможности.

Поздравляем "Олимпиакос" и желаем ему всего наилучшего в финале".

Напомним, что сейчас "Астон Вилла" занимает 4-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, также коллектив Эмери уже гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон.

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Источник:
Официальный сайт "Астон Виллы"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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