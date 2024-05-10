Мендилибар о выходе Олимпиакоса в финал Лиги Конференций: Я не ожидал этого, когда только пришел сюда

Вчера "Олимпиакос" на своем поле одержал очередную победу над "Астон Виллой" со счетом 2:0. Это позволило греческому клубу впервые в истории выйти в финал Лиги Конференций. Во время этого сезона "красно-белые" сменили тренера и в феврале их возглавил Хосе Луис Мендилибар, которого в начале октября прошлого года уволили из "Севильи". Под руководством испанского тренера игра "Олимпиакоса" существенно изменилась, как и результаты команды (всего три поражения в 19 матчах во всех турнирах). Мендилибар отметил, что он не мог предвидеть такого успеха с греческой командой.

"Я очень счастлив. Даже после 2:0 я волновался, смогут ли они (Астон Вилла) переломить ход игры. У наших игроков был тяжелый год, это большое счастье для всех, особенно для болельщиков "Олимпиакоса". Я действительно верил в это, я знал наш потенциал, я знал, что у нас есть команда для этого. Я верил в команду, как и наши игроки. Я не ожидал этого, когда только пришел сюда. Когда я приехал, я старался получить как можно больше информации о команде. С того момента я верил, что мы можем выиграть чемпионат, что мы можем сделать что-то хорошее в Европе. Мы хорошо работали, мы хорошо играли, мы заслуживаем того, где мы находимся. Я благодарю "Олимпиакос" за то, что дал мне возможность быть здесь", - заявил Хосе Луис Мендилибар на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что "Олимпиакос" в финале Лиги Конференций встретится с "Фиорентиной". В случае победы греческого клуба, Мендилибар станет вторым тренером, который выиграет два еврокубка подряд с двумя разными командами (в прошлом году стал победителем Лиги Европы с "Севильей", - Прим. ред.) До него это делал Рафаэль Бенитес, который с "Валенсией" завоевал Кубок УЕФА (2004 г.), а затем с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов (2005 г.).