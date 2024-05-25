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Днепр-1 третий раз в истории гарантировал себе участие в еврокубках. Известно, сколько соперников – на пути в группу

Лига конференций

Без права на ошибку в квалификации

Днепр-1 третий раз в истории гарантировал себе участие в еврокубках. Известно, сколько соперников – на пути в группу

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" финишировал четвертым в турнирной таблице УПЛ, гарантировав себе участие в еврокубках 2024/25.

Это будет третий сезон, в котором днепряне сыграют на международной арене. В первом они дошли до 1/16-й Лиги конференций, а во втором не пробились в группу через квалификацию.

В новом сезоне "Днепр-1" стартует во втором квалификационном раунде Лиги конференций. На пути в группу – три соперника, без права на ошибку.

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Во втором и третьем раундах квалификации Лиги конференций "Днепр-1" может рассчитывать на сеяный статус.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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legio5 (Николаев)
25.05.2024 в 17:55
Отлично, молодых перспективных львовян отцепили, зато в Европе будет выступать чемпион по сливам третьесортным командам... если не сольется еще до начала еврокубков
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Комментарии 2
legio5 (Николаев)
25.05.2024 в 17:55
Отлично, молодых перспективных львовян отцепили, зато в Европе будет выступать чемпион по сливам третьесортным командам... если не сольется еще до начала еврокубков
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.05.2024 в 17:53
А варто було ?
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