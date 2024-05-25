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Днепр-1 третий раз в истории гарантировал себе участие в еврокубках. Известно, сколько соперников – на пути в группу
Без права на ошибку в квалификации
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" финишировал четвертым в турнирной таблице УПЛ, гарантировав себе участие в еврокубках 2024/25.
Это будет третий сезон, в котором днепряне сыграют на международной арене. В первом они дошли до 1/16-й Лиги конференций, а во втором не пробились в группу через квалификацию.
В новом сезоне "Днепр-1" стартует во втором квалификационном раунде Лиги конференций. На пути в группу – три соперника, без права на ошибку.
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Во втором и третьем раундах квалификации Лиги конференций "Днепр-1" может рассчитывать на сеяный статус.
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