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Полесье впервые в истории сыграет в еврокубках. Известно, сколько соперников надо пройти на пути к группе
Лига конференций
Фото: ФК Полісся
Житомирское "Полесье" в статусе дебютанта элитарного украинского дивизиона финишировало на пятом месте в УПЛ. Эта позиция дает право сыграть в следующем сезоне в еврокубках.
Для "Полесья" это первый выход на международную арену. Житомиряне стали 22-й командой, которая сыграет от Украины в еврокубках – если не разделять "старый" "Кривбасс" с современным. Если разделять – тогда 23-й.
Житомирское "Полесье" стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пути к группе – три соперника, без права на ошибку. Во время жеребьевки "Полесье" будет вне посева.
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