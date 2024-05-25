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Полесье впервые в истории сыграет в еврокубках. Известно, сколько соперников надо пройти на пути к группе

Лига конференций
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Лига конференций

Полесье впервые в истории сыграет в еврокубках. Известно, сколько соперников надо пройти на пути к группе

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Житомирское "Полесье" в статусе дебютанта элитарного украинского дивизиона финишировало на пятом месте в УПЛ. Эта позиция дает право сыграть в следующем сезоне в еврокубках.

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Для "Полесья" это первый выход на международную арену. Житомиряне стали 22-й командой, которая сыграет от Украины в еврокубках – если не разделять "старый" "Кривбасс" с современным. Если разделять – тогда 23-й.

Житомирское "Полесье" стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пути к группе – три соперника, без права на ошибку. Во время жеребьевки "Полесье" будет вне посева.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2024 в 18:58
Для Житомира приємно, а для України - погіршення в таблиці коефіцієнтів і втрата команди ще в кваліфікації... Дивлячись правді у вічі по грі ні Поліссю, ні Руху немає чого робити в кубках.. Але маємо, те що маємо. Вітання житомирянам з дебютом! Колись наша Нива теж дебютувала, навіть одне коло пройшла))) Бажаю вам подолати більше!
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Комментарии 3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2024 в 18:58
Для Житомира приємно, а для України - погіршення в таблиці коефіцієнтів і втрата команди ще в кваліфікації... Дивлячись правді у вічі по грі ні Поліссю, ні Руху немає чого робити в кубках.. Але маємо, те що маємо. Вітання житомирянам з дебютом! Колись наша Нива теж дебютувала, навіть одне коло пройшла))) Бажаю вам подолати більше!
Ответить
1
0
Лекарь (село Дарниця)
25.05.2024 в 18:43
Вітання житомирянам! Все буває колись в перший раз. Головне, зіграти гідно!
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shura73 (угледар)
25.05.2024 в 18:11
кто соперники?максимум два матча и всё
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