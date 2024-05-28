Олимпиакос - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В среду 29 мая состоится финал Лиги конференций, в котором встретятся "Олимпиакос" и "Фиорентина". Для греческого клуба это первый еврокубковый финал в их истории, тогда как "фиалки" уже второй раз подряд претендуют на этот трофей (в прошлом году они уступили "Вест Хэму"). Матч состоится в Афинах, на стадионе "ОПАП Арена". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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Напомним, на пути к финалу греки одолели "Астон Виллу", а итальянцы прошли "Брюгге".

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