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Олимпиакос - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

ЛК. Олимпиакос - Фиорентина: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 29.05.2024 ⋊ на UA-Футбол

Олимпиакос - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefanos Kyriazis/NurPhoto

Новина українською

В среду 29 мая состоится финал Лиги конференций, в котором встретятся "Олимпиакос" и "Фиорентина". Для греческого клуба это первый еврокубковый финал в их истории, тогда как "фиалки" уже второй раз подряд претендуют на этот трофей (в прошлом году они уступили "Вест Хэму"). Матч состоится в Афинах, на стадионе "ОПАП Арена". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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Напомним, на пути к финалу греки одолели "Астон Виллу", а итальянцы прошли "Брюгге".

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Футбол 1 и Футбол+.

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Трансляція матчу Олімпіакос - Фіорентіна
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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