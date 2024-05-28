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Олимпиакос - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
ЛК. Олимпиакос - Фиорентина: Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 29.05.2024 ⋊ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefanos Kyriazis/NurPhoto
В среду 29 мая состоится финал Лиги конференций, в котором встретятся "Олимпиакос" и "Фиорентина". Для греческого клуба это первый еврокубковый финал в их истории, тогда как "фиалки" уже второй раз подряд претендуют на этот трофей (в прошлом году они уступили "Вест Хэму"). Матч состоится в Афинах, на стадионе "ОПАП Арена". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
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Напомним, на пути к финалу греки одолели "Астон Виллу", а итальянцы прошли "Брюгге".
Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Футбол 1 и Футбол+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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