Итальяно - о финале ЛК: Матч будет тяжелым

Винченцо Итальяно, наставник "Фиорентины", прокомментировал финал Лиги конференции против "Олимпиакоса".

"Они сильны, и мы также. Но у нас есть опыт. Для нас это как месть, но мы не должны ошибаться. В прошлом году все закончилось плохо, мы проиграли в финале ЛК "Вест Хэму", но мы используем эту горечь для другого конца. Мы знаем, что соперник сильный, поэтому матч будет тяжелым".