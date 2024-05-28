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Итальяно - о финале ЛК: Матч будет тяжелым

Лига конференций

Наставник Фиорентины настроен на победу своей команды

Итальяно - о финале ЛК: Матч будет тяжелым

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Винченцо Итальяно, наставник "Фиорентины", прокомментировал финал Лиги конференции против "Олимпиакоса".

"Они сильны, и мы также. Но у нас есть опыт. Для нас это как месть, но мы не должны ошибаться. В прошлом году все закончилось плохо, мы проиграли в финале ЛК "Вест Хэму", но мы используем эту горечь для другого конца. Мы знаем, что соперник сильный, поэтому матч будет тяжелым".

Напомним, что старт матча "Олимпиакос" - "Фиорентина" 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

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