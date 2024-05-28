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Определилось место проведения домашних матчей Полесья в Лиге конференций

Лига конференций

Сыграют у соседей

Определилось место проведения домашних матчей Полесья в Лиге конференций

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"Полесье" будет играть домашние еврокубковые матчи в сезоне 2024/25 на 15-тысячной "Орлен Арене" в польском Плоцке.

Об этом рассказал генеральный директор житомирского клуба Владимир Загурский в интервью "Суспільному".

"Сборы проведем на собственной базе. Не планируем выезжать за границу, а дождемся жеребьевки соперников 19 июня в Лиге конференций. После того, как состоится жеребьевка, поймем, где мы стартуем номинально в домашнем матче", - сказал он.

Напомним, "Полесье" финишировало на 5-й строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, набрав 50 баллов. Команда впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Бураков
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