Олимпиакос впервые в финале еврокубка. Его владелец помог Шахтеру, возит российскую нефть и желал футболистам утопиться

Это было 9 апреля 2022 года, когда "Шахтер" в Афинах играл благотворительный матч против "Олимпиакоса".

УПЛ была еще на паузе, россиян только-только удалось прогнать из-под Киева. Турне для сбора средств было немного спонтанным, но европейцы помогали по мере желания.

"Я разговаривал с владельцем „Олимпиакоса“ и его сыном всего за два дня до этого, и мы договорились сыграть матч", - говорил тогда Дарио Срна. "Он даже предложил, чтобы мы могли остаться здесь на два месяца, чтобы он заплатил за все и предоставил нам поле".

"Шахтер" тогда проиграл 0:1, но заработал 3,2 млн гривен - Эвангелосу Маринакису не жалко.

У себя на родине он занимается кучей благотворительных проектов - обновляет городские площади, строит детские площадки, спортзалы, столовые. Отдельная фишка - установка статуй героям прошлого.

Конечно, вся информация есть на личном сайте Маринакиса. Например и то, как через структуру "Олимпиакоса" он спасал Пирей от наплыва мигрантов с Востока. Изо дня в день люди миллиардера приезжали в порт, где кормили, одевали и даже дарили игрушки детям.

В 2018-м Маринакис пожертвовал миллион евро на восстановление прибрежной Аттики, которую разрушили мощные пожары.

Когда на Мандру неожиданно обрушилось наводнение и погибли 25 человек, Маринакис был первым, кто помог.

За все свои добрые дела миллиардер получил награду Большого Креста - абсолютно заслуженно.

Но вот вам сюжет - уже через 4 дня танкер Alkinoos, принадлежащий компании Маринакиса Capital Ship Management, прибыл из российского Приморска в Роттердам со 109 тысячами тонн нефти.

***

Ясно, Маринакис не один такой - все судовладельцы Греции зарабатывают на нашей войне.

Forbes рассказывал об их встрече в пригороде Афин еще в июне 2022-го.

"Это трагедия для человечества, но в то же время появляются новые возможности", - сказал тогда Георгиос Прокопиу, один из крупнейших в мире владельцев танкеров. "И нам необходимо ими воспользоваться", - добавил Маринакис.

Конечно, у них получилось. Суммарное состояние 12 крупнейших корабелов Греции достигло 32 млрд евро, или 12% от суммарного ВВП страны. На их счету перевозка почти 30% российской нефти за 2022-24 годы - ясно, по документам она не российская, но для греков ничего удивительного в этом нет.

На протяжении многих лет они перевозили подсанкционную нефть из Ирана, впоследствии стали монополистом по транспортировке нефти из Ирака.

The EU is guilty of that too. It looked the other way while Greek shipping oligarchs sold lots of oil tankers to Putin's "shadow fleet, " which now allows Russia to export lots of oil outside the G7 cap. So Russia has lots of cash, which is uses to buy stuff the EU sells... pic.twitter.com/IDBDgX7ZVe — Robin Brooks (@robin_j_brooks) May 19, 2024

Так исторически сложилось. Еще при Османах греки построили мощный торговый флот, пользуясь фирманом Мохаммеда. Далее были вывоз зерна из Одессы, нефть. Распад Союза тоже помог - десятки советских сухогрузов уезжали на ремонт в Элладу и не возвращались.

По состоянию на 2019 год греки владели 23,2% мировых судоходных мощностей и 54,28% мощностей Евросоюза, и после пандемии цифра только выросла.

Вы спросите, а почему тогда Греция не вылезает из долгов? А потому, что судовладельцы освобождены от большинства налогов с зарубежных операций, а деньги оставляют в оффшорах. Никакого стыда — Маринакис последние 7 кораблей купил через компанию, которая так и называется "Capital Offshore".

Chart: Wealth Inequality among Advanced Countries pic.twitter.com/vzeSUrIXAG — ???????? Auriandra ???????? (@Auriandra) July 26, 2023

Для защиты имиджа босса в Афинах куплены две самые популярные газеты To Vima и Ta Nea, а также телеканалы Mega и One. Вкупе с благотворительностью это непробиваемая броня.

Ну, а партии в Греции олигархические - если не одного судовладельца, то другого.

***

Дед Маринакиса был крупнейшим на Крите производителем колоколов для церквей.

Его отец Мильтиадис перевез семью в Пирей и сделал ставку на корабли и политику - был депутатом от правоцентристской партии.

Также Мильтиадис Маринакис завел семью в "Олимпиакос" - не на первые роли, но будучи акционерами они с сыном видели, как банкир Георгиос Костокас побил мировой трансферный рекорд, приобретя за 6 млн Лайоша Детари. Круто! Но уже вскоре его обвинили в хищении 210 млн из Банка Крита, Костокас сбежал в Бразилию и еще долго слонялся планетой, прежде чем его экстрадировали - ясно, без денег.

???? - Happy birthday to Hungarian midfielder Lajos Détári. One of the great free-kick specialists of the 80s, he was the world’s most expensive player in 1988 when he transferred from Eintracht Frankfurt to Olympiacos for £6m. pic.twitter.com/6WSWeqAtxh — The Culture of Football Classics (@CFclassics) April 24, 2019

Следующим был Аргирис Салиарелис - недолго, потому что его обвинили в помощи Костокасу в его махинациях и посадили.

Еще дальше Сократис Коккалис - владелец популярных лотерей, о котором в нулевых стало известно, что в Холодную войну он шпионил для Штази.

Цивилизованная, демократическая Европа? Но в "Олимпиакосе" другие традиции, и Евангелос, возглавивший клуб в 2010-м, их свято чтит. Уже в 2013-м его судили.

Может, помните - Грецию тогда всколыхнул "Кариополис". Полиция "слушала" верхушку местного футбола, и поняла, что боссы между собой решали, кто вылетит, а кто поднимется в элиту. Страшный был скандал. Ахиллеаса Беоса из "Олимпиакоса Волос" и Ставроса Псомиадиса из "Кавалы" арестовали, среди подозреваемых оказались еще 68 функционеров, игроков и судей.

Olympiakos, European king of corruption! Even the Belgian press write about the manipulation of Marinakis pic.twitter.com/rZRcpUN5Uh — broske (@Broske13) February 24, 2016

Прокурор Стаматос Даскалопулос в суде так и заявил - всю систему выстроил Маринакис, которого он обвинил в мошенничестве, взяточничестве, договорных матчах и создании ОПГ. Распечатки разговоров лежали на столе - в том числе и той, где Маринакис с подчиненными обсуждает "наказание" для арбитра Петроса Константинеаса, который отказался "обеспечить результат" в матче с "Ксанти" в 2012 году, и впоследствии его пекарня взорвалась.

И что вы думаете было дальше? Ну да, сначала Маринакиса отстранили от футбола, даже заставили заплатить 200 тысяч залога.

Впрочем, уже в 2015-м новый прокурор обвинения снял — и то сразу со всех подозреваемых. "Кариополис", который мог очистить греческий футбол, завершился ничем.

***

О "мелочах", вроде нападания фанатов "Оли" на Джибриля Сиссе, не будем.

Есть вещи поважнее — например, танкер Noor One, куда полиция наведалась в 2014 году по анонимной наводке и наткнулась на две тонны героина.

Оказалось, что танкер вышел из Дубая, но на рейде его нагрузила наркотиком курдская мафия. Ни одного главаря при этом не задержали - попались сплошь рядовые бандиты. Также под стражу взяли владельца Noor One Эфтимиоса Яннусакиса - мелкого нефтяного трейдера, зарабатывавшего перевозкой подсанкционной нефти из Ирана.

Кто их всех сдал? Среди курдов начались разборки, сразу 17 крупных авторитетов были убиты. Из причастных к двухтонной партии живым остался только Наджи Зиндашти, но и он потерял дочь и племянника.

И знаете, что говорит курд? Что в Дубае финансировал и обещал помощь с логистикой неизвестный ему "жирный и очень богатый грек".

Также и Яннусакис, уже получив пожизненный срок, в 2018 году заговорил - мол, героина было три тонны, и одну успели разгрузить на Крите, она поехала на Балканы. И как думаете, на кого он показал пальцем?

Впрочем, еще раньше журналисты узнали, что Маринакис переводил Яннусакису крупные суммы ни за что, а из записей полиции времен "Кариополиса" было известно о каком-то "большом проекте". Человек Маринакиса докладывал, что "лодка готова" и они "ждут зеленый свет, чтобы начать дело".

Никаких прямых доказательств, да - но к 2021 году при разных обстоятельствах (самоубийства, автокатастрофы и все такое) стали гибнуть моряки с Noor Опе.

***

Тем временем Маринакис к своему "Олимпиакосу" добавил еще и "Ноттингем Форест", а осенью 2023-го - и португальский "Риу Аве".

Теперь он мощная фигура не только в судоходстве, но и футболе. Греческий магнат дружит с Жорже Мендешем, который достает ему, кого надо.

Он также сошелся с Жозе Аниго - печально известным спортдиром, в чью каденцию мафия так разграбила "Марсель", что вмешалась прокуратура. Аниго тогда сбежал в Африку, работал в Тунисе. Его сын - член банды - погиб в перестрелке. С Маринакисом они быстро нашли общий язык.

Игрокам только не позавидуешь. Как-то в 2018 году Евангелос оштрафовал каждого на 400 тысяч евро после того, как "Оли" выиграл 3 матча из 8.

Он запросто может выгнать футболиста в дубль, а после поражения 0:3 от "Янины" собрал всех и выдал спич: "Вы не можете быть игроками "Олимпиакоса“ с такими выступлениями. Вместо того, чтобы пожелать вам хороших каникул, я скажу: "Идите и утопитесь". Это касается всех вас, игроков и тренеров. Вы не достойны даже того, чтобы быть туалетной бумагой у нас на базе".

Тот же стиль Маринакис перенес и в АПЛ, где игроки "Ноттингема" во время пандемии вместо слов поддержки услышали: "Вы недостаточно хороши для моего проекта и скоро покинете клуб".

Также грек "наезжал" и на английских судей, как он это делает дома, на что Гари Невилл удивился, мол, это похоже на мафиозный ультиматум.

Вместе с тем, любят ли Маринакиса болельщики? Еще бы. С ним "Олимпиакос" правдами и неправдами выиграл 10 чемпионств из 13. "Ноттингем", который грек подхватил в Чемпионшипе, с его деньгами впервые за 23 года поднялся в элиту и провел там уже два сезона.

Ко всему в текущем сезоне "Оли" впервые в своей истории дошел до финала еврокубка.

***

Конечно, Маринакис груб и может уволить просто за то, что работник не убрал из кабинета фиолетовую вещь - считает, что это цвет несчастья.

Его свита раздута, будто у монарха - на побегушках у грека даже племянник князя Монако Луи Дюкруэ, что с удивлением заметили на "Сити Граунд".

Вместе с тем, это факт - прямо сейчас Евангелос в Греции является синонимом слова "успех". Его бизнес процветает, а состояние растет; его масс-медиа рассказывают грекам "правильные" новости, футбольный клуб достиг невиданных высот, а единственный сын, тоже Мильтиадес, уже подхватил отдельные дела.

Все это так напоминает наших, украинских олигархов довоенных лет, что даже странно - почему ЕС до сих пор не требует от Греции бороться с такими, как Маринакис?

Two families unite! ????⚪️



The #NFFC and @olympiacos_org squads were joined by owner Evangelos Marinakis for a meal ahead of Tuesday’s friendly match. pic.twitter.com/CL3M2yU6iO — Nottingham Forest (@NFFC) July 14, 2019

Очевидно, в том и заключается мораль истории — нет никакой морали, все это выдумка поэтов.

Единственное, что правда - это танкеры с "неизвестной" нефтью, курсирующие по морям. И не видно им ни конца, ни края.