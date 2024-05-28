Лига конференций
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Кто из известных футболистов играл за Фиорентину? Квиз от UA-футбол
Одному из финалистов Лиги конференций посвящается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
29 мая в столице Греции Афинах состоится финал Лиги конференций сезона 2023/24 годов. В решающем матче турнира сойдутся "Олимпиакос" и "Фиорентина".
Читайте такжеОлимпиакос - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета "фиалок".
Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Флоренции.
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