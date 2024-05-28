Кто из известных футболистов играл за Фиорентину? Квиз от UA-футбол

29 мая в столице Греции Афинах состоится финал Лиги конференций сезона 2023/24 годов. В решающем матче турнира сойдутся "Олимпиакос" и "Фиорентина".

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета "фиалок".

Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Флоренции.