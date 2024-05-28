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Кто из известных футболистов играл за Фиорентину? Квиз от UA-футбол

Лига конференций

Одному из финалистов Лиги конференций посвящается

Кто из известных футболистов играл за Фиорентину? Квиз от UA-футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

29 мая в столице Греции Афинах состоится финал Лиги конференций сезона 2023/24 годов. В решающем матче турнира сойдутся "Олимпиакос" и "Фиорентина".

Читайте такжеОлимпиакос - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета "фиалок".

Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Флоренции.

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