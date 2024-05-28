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Кто из известных футболистов играл за Олимпиакос? Квиз от UA-футбол

Лига конференций

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Кто из известных футболистов играл за Олимпиакос? Квиз от UA-футбол

Олимпиакос

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

29 мая пройдет финал Лиги конференций сезона 2023/24 годов. В столице Греции Афинах за трофей будут спорить "Олимпиакос" и "Фиорентина". Кстати, это первый финал еврокубка для команды из города Пирей.

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Перед этим поединком предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета греческого клуба.

Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Олимпиакос".

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