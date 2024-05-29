Мистер-адаптация. Как простота Мендилибара творит чудеса и позволяет зацепиться за трофеи

С каждым сезоном Лига конференций все больше приобретает шарм. В то же время мы не удивимся, если до сих пор есть когорта фанов, которым не нравится этот турнир. Но даже самый ярый хейтер должен признать очевидное – соревнование открывает новые возможности для команд, которые не дотягивают до топового уровня, но в перспективе имеют такие амбиции.

Вот когда бы мы еще увидели "Рому", "Фейеноорд", "Вест Хэм" и "Фиорентину" в финале еврокубка – пусть и третьего по знаковости? Или "Олимпиакос" – оказывается, представитель греческого чемпионата находится на такой стадии впервые с 1971-го (напомним, 53 года назад "Панатинаикос" стал триумфатором Кубка европейских чемпионов). Разве это не крутая история, достойная просмотра.

Это же касается ее главных героев – например, Хосе Мендилибара. Если оглянуться назад, то за карьеру баск сменил ряд клубов (среди них – "Атлетик" Бильбао, "Вальядолид", "Эйбар" и "Леванте"), но получил желанную славу именно у руля "Севильи".

В марте 2023-го специалист принял "нервионцев", провел 17 поединков и оформил трофей Лиги Европы – оставил позади "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и в решающий момент справился с "Ромой".

Блестящий результат, который, к сожалению, был несколько размыт с началом кампании 2023/24 – руководство провалило летнее трансферное окно, команда плохо вошла на дистанцию Ла Лиги, начались поиски виновника, и им в октябре прогнозируемо стал Мендилибар (а с кого же еще снимать скальп, как не с тренера?).

Впрочем, долго без работы испанец не сидел – в феврале 2024-го за ним пришел "Олимпиакос". Эвангелос Маринакис, эксцентричный владелец пирейцев (в частности, владеет "Ноттингем Форест" и "Риу Аве"), не угадал с назначением Диего Мартинеса, также попробовал на посту Карлуша Карвальяла, но последний вообще не поймал ритм и был выпровожен за порог после поражения в дерби "Панатинаикосу" (0:2).

Зашевелились "красно-белые" с Мендилибаром – да, национальное золото было упущено (ПАОК оторвался на 6 очков), однако все нивелировало выступление в ЛК. 2:0 против "Ференцвароша", шикарный камбэк в борьбе с тель-авивским "Маккаби" (7:5), лучшая реализация во время серии пенальти (3:3; 3:2), вышвырнувшая за борт "Фенербахче" – действительно классный перформанс.

Вишенкой на торте стало избиение "Астон Виллы" – стопроцентно фаворита текущего розыгрыша. Англичане сгорели дома 2:4, еще дважды пропустили на выезде, после чего о Хосе вновь заговорили во весь голос. Во-первых, коуч дошел до финала международного турнира два года подряд, да еще и с разными коллективами, что случается очень и очень редко – например, в ЛЧ есть лишь один такой случай, посвященный Томасу Тухелю (немец сделал это в 2020-м с "ПСЖ", а в 2021-м – во главе "Челси").

Еще примечательная особенность – как видите, Мендилибар является прекрасным антикризисным менеджером, который не боится подобрать проект в не самых лучших условиях и постепенно делает из него "конфетку". Соответственно, возникает вопрос – а как это удается? Давайте разберемся.

Простое не отождествляется с плохим

Прежде чем пригласить Хосе, правление "Севильи" консультировалось с Марко Дмитровичем – сербский голкипер плодотворно работал с наставником в "Эйбаре". "Меня спросили о нем, я старался быть максимально искренним. Я высказал свое мнение и добавил, что Менди – гений. Все в "Севилье" знают мое мнение", – пояснил исполнитель.

Но в чем гениальность? Мендилибар не является каким-то изысканным – наоборот немного старомодным. Это даже прослеживается в манере одеваться – вместо дорогого костюма, который привлечет дополнительное внимание телекамер, Хосе обычно выбирает спортивный вариант. Никакого блеска, зато просто и удобно.

Так же и с принципами работы – зачем придумывать пятое колесо, если достаточно четырех? Баск десятилетиями использует тактические рисунки 4-2-3-1 и 4-4-2 и не считает нужным выходить за определенные рамки. Главное, чтобы мяч максимально быстро оказался в штрафной – именно поэтому Мендилибар не совсем понимает того же Пепа Гвардиолу, который еще не так давно был слишком сильно сконцентрирован на контроле.

"Футбол Пепа – это владение ради владения. Распасовка между центральными защитниками? Какой же это контроль мяча? Если я получил мяч, то надо создавать моменты. Мяч нужен не для того, чтобы сделать 150 касаний подряд. Если у тебя 150 касаний, то столько же шансов забить, но ты должен быть нацеленным на ворота. Если нет – это невозможно, я против этого", – утверждал наш герой.

Громкое заявление, не правда ли? Да ещё и от кого – до победы в Лиге Европы менеджер воспринимался нишевым, таким, кого не будут хватать с руками и ногами. Так происходит и сейчас, однако к Мендилибару всё чаще прислушиваются – как ни крути, любому не покоряются трофеи.

4-4-2, вертикальный футбол, направленность на ворота, никаких выкрутасов и хитростей – это трудно назвать секретным оружием, которое стоит немедленно копировать или демонстрировать на курсах повышения квалификации. Так играют ... все. Где же здесь секрет?

"Люди знают меня как тренера, который предпочитает схему 4-4-2 и любит прямолинейный стиль игры. Тренера, любящего насыщенную игру в чужой штрафной площадке. Но мне нужны умные игроки. Мне нужны игроки, умеющие действовать между соперниками при обороне, а не один на один. Я не люблю единоборства. Мне нравится, когда игроки их предугадывают. Я не хочу, чтобы они бежали ради бега, а появлялись как ниоткуда и забирали мяч, не прилагая больших усилий", – рассказал Хосе.

В то же время Мендилибар тонко и точно чувствует настроение раздевалки. Когда ты берешь ответственность за клуб, где твой предшественник только что оставил после себя выжженную землю, вряд ли игроки смирятся с новым давлением. Напряжение должно спасть и отойти на задний фон – и вот здесь тренер не берется что-то придумывать непонятное, наоборот все упрощает и пытается выжать максимум из так называемого "конфетно-букетного" периода.

Это не новость, когда коллектив резко приходит в себя после изменений на мостике – каждый желает себя зарекомендовать и выкладывается на максимум. Другое дело, что большинство коучей не знает, как действовать в дальнейшем – вспышка постепенно и обязательно исчезает, а с серыми буднями справиться нелегко. Это прекрасно почувствовал на себе Хосе – в конце концов, иначе бы его не убрали в "Севилье".

Не факт, что баск долго продержится и в "Олимпиакосе" (Маринакис не сильно церемонится со специалистами, в чем мы убедились на примере того же "НФ"), однако у Мендилибара не отнять умения по поддержанию правильной атмосферы – что на тренировках, что на поле.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я всегда говорил, что люблю простые вещи. Стараюсь не усложнять жизнь игрокам. Хочу, чтобы они чувствовали себя комфортно, и тогда мы можем совершенствоваться. Хорошие результаты однозначно помогают с самого начала. Были матчи, в которых мы победили, хотя выглядели не слишком хорошо. Иногда именно результаты заставляют вас поверить в то, что вы делаете. Именно так получилось в "Севилье", особенно на старте.

Я всегда говорю то же самое. Мне нравится видеть футболистов счастливыми на тренировках. Я стараюсь этого достичь. Мне хочется, чтобы игроки знали, что тренировка понравится. Она будет тяжелой, но интересной. Я не хочу, чтобы они боялись или думали, что тренировка будет неудачной.

В матчах я требую другого. Предпочитаю играть широко и видеть, как команда играет на чужой половине поля, а не на своей".

Греческие СМИ не скрывали восхищения тренером, как только он появился (дебютировал с шести побед подряд на всех фронтах), искали параллели с "Севильей" и популяризировали термин "эффект Мендилибара". Проблема лишь в том, что вскоре "Олимпиакос" оказался на распутье – стало очевидно, что пирейцы не имеют достаточно ресурсов, чтобы цепляться за все на свете.

Нечто похожее было и в прошлом году – "нервионцы" сделали невозможным вылет из Примеры, закрыли глаза на посторонние факторы и выложились в Лиге Европы. А вот то, что "Олимпиакос" выбыл из чемпионской гонки, не понравилось фанатам – Хосе отпустил ситуацию в Суперлиге, и теперь вынужден доказывать, что сделал это ради триумфа в Лиге конференций.

Ясно одно – если грекам и не повезет против "Фиорентины", то Мендилибар все равно будет пользоваться спросом на рынке. Испанец отлично адаптируется к обстоятельствам, вышел из зоны комфорта (хотя бы покинул родину ради "Олимпиакоса") и спокойно находит подход. А это, как показывает практика, дорогого стоит.