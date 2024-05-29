Мендилибар о матче с Фиорентиной: Мы должны оставаться спокойными и расслабленными и делать то, что привело нас к финалу

29 мая в Афинах состоится финал Лиги конференций, где сыграют между собой "Олимпиакос" и "Фиорентина". Если для "фиалок" это второй финал подряд на этом турнире, то для греческого клуба это первый еврокубковый финал в их истории. Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар накануне игры отметил, что его команда должна действовать на поле так же как она это делала в предыдущих встречах нынешнего еврокубка.

"Мы должны оставаться спокойными и расслабленными и делать то, что привело нас в финал. Менять что-то было бы ошибкой. Мы должны относиться к этой игре, как к любой другой, потому что именно так нам удалось добраться до финала. На этом пути мы пересекли всю Европу, играя против многих соперников. Временами мы были фаворитами, а потом снова аутсайдерами. Было очень много разных моментов, и я думаю, что мы могли бы назвать это марафоном, и сейчас мы дошли до его конца", - заявил испанский тренер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что поединок между "Олимпиакосом" и "Фиорентиной" начнется в 22:00 по киевскому времени. Хосе Луис Мендилибар в случае своей победы станет вторым тренером, который выигрывал два еврокубка подряд с двумя разными командами. До него это делал Рафаэль Бенитес (Кубок УЕФА с "Валенсией" в 2004 году и Лига чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году).