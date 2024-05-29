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Олимпиакос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

Лига конференций

Вторая попытка Фиорентины выиграть евротрофей – смотреть онлайн трансляцию матча

Олимпиакос - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги конференций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Враждебный зеленый цвет "Панатинаикоса" с воскресенья празднует победу в баскетбольной Евролиге. Сегодня будет окружать стадион во враждебных желто-черных цветах АЕКа, но ведь рядом с домом, то есть обязывает побеждать. А еще на пути красно-белых цветов "Олимпиакоса" стоит фиолетовый "Фиорентины", не желающий проигрывать второй финал Лиги Конференций подряд.

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Финал Лиги конференций

29 мая 2024. Афины, "АЕК Арена"

"Олимпиакос" 22:00 "Фиорентина"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Телетрансляція матчу Олімпіакос - Фіорентина
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