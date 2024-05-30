Впервые за 10 лет не забили ни одного мяча в основное время финала еврокубка

Финальный матч Лиги Конференций, «Олимпиакос» - «Фиорентина», основное время закончилось нулевой ничьей.

За 90 минут матч ни одна из команд не смогла открыть счет, матч перешел в овертаймы.

Напомним, что последний раз такое случалось в сезоне 2013/2014 в финале Лиги Европы между командами «Севилья» - «Бенфика», тогда матч закончился победой испанцев по пенальти, счет 4:3.