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Впервые за 10 лет не забили ни одного мяча в основное время финала еврокубка
В финале Лиги Конференций основное время закончилось нулевой ничьей
ANSA
Финальный матч Лиги Конференций, «Олимпиакос» - «Фиорентина», основное время закончилось нулевой ничьей.
За 90 минут матч ни одна из команд не смогла открыть счет, матч перешел в овертаймы.
Напомним, что последний раз такое случалось в сезоне 2013/2014 в финале Лиги Европы между командами «Севилья» - «Бенфика», тогда матч закончился победой испанцев по пенальти, счет 4:3.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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