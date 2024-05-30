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Греки вырывают победу в финале Лиги Конференций. Олимпиакос - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео гола
Нули в основное время
ANSA
В рамках финала Лиги Конференций был сыгран матч "Олимпиакос" - "Фиорентина". В основное время голов не было, но в дополнительное время греки забили гол на 116-й минуте и победили со счетом 1:0.
Подметим, что финал проходил в Афинах. Греки по ходу турнира прошли в 1/16 "Ференцварош", в 1/8 "Маккаби Тель-Авив", в 1/4 "Фенербахче", в полуфинале они одолели "Астон Виллу".
Смотрите видеообзор финального матча Лиги Конференций «Олимпиакос» - "Фиорентина".
Афины. «ОРАР Арена».
"Олимпиакос" - "Фиорентина" 1:0
Гол: Эль-Кааби (116')
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