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Мендилибар два года подряд выиграл еврокубок с разными командами

Лига конференций

Это достижение удавалось только одному тренеру

Мендилибар два года подряд выиграл еврокубок с разными командами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В финале Лиги Конференций сезона 2023/2024 встретились команды "Олимпиакос" - "Фиорентина". Матч закончился со счетом 1:0. Мендилибар в прошлом году с "Севильей" Лигу Европы, а сейчас Лигу Конференций с "Олимпиакосом".

До сих пор это удавалось только одному тренеру, Рафи Бенитесу, он в 2004 году выиграл Кубок УЕФА с "Валенсией", а в 2005 году выиграл Лигу Чемпионов с "Ливерпулем".

Напомним, что "Олимпиакос" в нынешнем сезоне занял третье место в Чемпионате Греции, выше них финишировал "АЕК" и чемпион "Паок".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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