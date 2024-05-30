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Мендилибар два года подряд выиграл еврокубок с разными командами
Это достижение удавалось только одному тренеру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Лиги Конференций сезона 2023/2024 встретились команды "Олимпиакос" - "Фиорентина". Матч закончился со счетом 1:0. Мендилибар в прошлом году с "Севильей" Лигу Европы, а сейчас Лигу Конференций с "Олимпиакосом".
До сих пор это удавалось только одному тренеру, Рафи Бенитесу, он в 2004 году выиграл Кубок УЕФА с "Валенсией", а в 2005 году выиграл Лигу Чемпионов с "Ливерпулем".
Напомним, что "Олимпиакос" в нынешнем сезоне занял третье место в Чемпионате Греции, выше них финишировал "АЕК" и чемпион "Паок".
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