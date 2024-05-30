Мендилибар: Это закончилось наилучшим образом. Я настаиваю, что это был марафон

После фина Лиги Конференций, главный тренер греков вышел на пресс-конференцию и дал комментарий:

Вы сказали нам перед гонкой, что год был марафонским, как вы сейчас?

"Это закончилось наилучшим образом. Я настаиваю, что это был марафон. Год начался с трудностей, мы столкнулись с некоторыми препятствиями, но я должен прокомментировать то, что оно того стоило".

В прошлом году вы получили Лигу Европы УЕФА, в этом году Лигу конференций Европы УЕФА, в следующем?

"Нет, мы не выиграем Лигу чемпионов, потому что мы не будем там играть. Мы будем играть в Лиге Европы и будем продолжать мечтать, мы приложим все усилия в следующем году, но сейчас мы будем наслаждаться этой ночью".

Вы достигли чего-то невероятного для клуба, осознали ли вы, что сделали, как для клуба, так и в личном плане?

"Для меня лично сегодняшний день является продолжением того, чего я достиг в прошлом году. Но я очень хорошо знаю, что это значит для "Олимпиакоса", потому что это впервые в истории клуба, что он выигрывает чемпионат Европы по футболу. Я разделяю это и наслаждаюсь этим вместе с людьми из "Олимпиакоса", и я хочу продолжать работать с командой".

Насколько важным было продление контракта после неудачного результата, такого как против "Маккаби" в Караискаки, чтобы команда смогла всего этого достичь?

Это правда, что в курсе есть плохие моменты, которые либо заставляют сдаваться, либо заставляют продолжать бороться. Момент, когда мы проиграли Маккаби Тель-Авив, был одним из таких моментов. Когда мы ездили в Сербию, нашей целью была победа, мы не ставили целью квалифицироваться, а показать хорошую игру и доказать, что мы не те, кого показали в первом матче. В перерыве мы сравняли счет и начали верить в себя. Этот разлад и квалификация заставили нас поверить в будущее и изменили наш менталитет. Мы счастливы, что зашли так далеко, мы увидели, что способны на многое.