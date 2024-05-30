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Мендилибар: Это закончилось наилучшим образом. Я настаиваю, что это был марафон

Лига конференций
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Комментарий главного тренера грецкой команды

Мендилибар: Это закончилось наилучшим образом. Я настаиваю, что это был марафон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После фина Лиги Конференций, главный тренер греков вышел на пресс-конференцию и дал комментарий:

Вы сказали нам перед гонкой, что год был марафонским, как вы сейчас?
"Это закончилось наилучшим образом. Я настаиваю, что это был марафон. Год начался с трудностей, мы столкнулись с некоторыми препятствиями, но я должен прокомментировать то, что оно того стоило".

В прошлом году вы получили Лигу Европы УЕФА, в этом году Лигу конференций Европы УЕФА, в следующем?
"Нет, мы не выиграем Лигу чемпионов, потому что мы не будем там играть. Мы будем играть в Лиге Европы и будем продолжать мечтать, мы приложим все усилия в следующем году, но сейчас мы будем наслаждаться этой ночью".

Вы достигли чего-то невероятного для клуба, осознали ли вы, что сделали, как для клуба, так и в личном плане?
"Для меня лично сегодняшний день является продолжением того, чего я достиг в прошлом году. Но я очень хорошо знаю, что это значит для "Олимпиакоса", потому что это впервые в истории клуба, что он выигрывает чемпионат Европы по футболу. Я разделяю это и наслаждаюсь этим вместе с людьми из "Олимпиакоса", и я хочу продолжать работать с командой".

Насколько важным было продление контракта после неудачного результата, такого как против "Маккаби" в Караискаки, чтобы команда смогла всего этого достичь?
Это правда, что в курсе есть плохие моменты, которые либо заставляют сдаваться, либо заставляют продолжать бороться. Момент, когда мы проиграли Маккаби Тель-Авив, был одним из таких моментов. Когда мы ездили в Сербию, нашей целью была победа, мы не ставили целью квалифицироваться, а показать хорошую игру и доказать, что мы не те, кого показали в первом матче. В перерыве мы сравняли счет и начали верить в себя. Этот разлад и квалификация заставили нас поверить в будущее и изменили наш менталитет. Мы счастливы, что зашли так далеко, мы увидели, что способны на многое.

Был ли это, пожалуй, самый простой матч в вашей карьере с точки зрения мотивации игроков по сравнению, например, с матчем против "Маккаби" Тель-Авива?
Было трудно мотивировать моих игроков в матче против "Маккаби Тель-Авива". Это был тяжелый момент для нас, мы возвращались после поражения от "Панатинаикоса". У нас не было четкого плана относительно нашего будущего и того, какие наши цели. Но с того момента, как мы столкнулись с "Маккаби" в Сербии, все изменилось, и мы начали ставить цели, мы знали, чего требовать от наших игроков, и теперь это стало легче".

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Источник:
Сайт Олипиакоса
Опубликовал: Андрей Мартыник
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