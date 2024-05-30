Эль-Кааби: После гола в Маккаби я сказал, что мы выиграем трофей

После окончания матча финала Лиги Конференций, "Олимпиакос"- "Фиорентина", автор единственного гола в матче дал комментарий:

"Мы действительно пообещали нашим болельщикам и себе, что будем до последней минуты стараться выиграть трофей. Мы не сделали этого в основное время, но мы выстояли до конца, а в дополнительное время на последних минутах сделали то, что должны были сделать, и завоевали трофей. Мы очень счастливы и празднуем это все вместе, как семья, вместе с нашими фанатами, которые нас поддерживали".

Ты такой спокойный, хотя ты вошел в историю с "Олимпиакосом", выиграв титул Лиги конференций, и в то же время ты лучший бомбардир, как тебе это удается?

"Я очень рад, что мы выиграли, но мы не выиграли чемпионат и не были там достаточно успешными. Но мы сосредоточились на Европе, и я рад, что так сделали. Я благодарю тренера, моих товарищей по команде, весь штаб за завершение этого года. Я забил много голов, я сосредоточен на своей работе и в то же время рад за наш клуб".

Будем ли мы видеть вас в цветах "Олимпиакоса" и дальше?

"Я не знаю, я не могу сейчас сказать, что будет в будущем. Я хочу наслаждаться моментом и праздновать с нашим клубом".

В матче против "Маккаби" ты забил, пожалуй, самый красивый гол в соревнованиях, будешь ли через много лет показывать этот гол своим внукам?

"Я использую, чтобы сделать это движение, гол задними ножницами. Это то, что мне нравится, и после того гола я сказал своим одноклубникам, что мы собираемся выиграть трофей".

Напомним, что Эль-Кааби в нынешнем сезоне провел 40 матч за "Олимпиакос", забил 28 голов и отдал 3 ассиста во всех турнирах.