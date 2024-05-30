Итальяно: Очень жаль, потому что сегодня у нас было много шансов забить. Но это футбол, нужно принимать и такие поражения

После финального свистка финала Лиги Конференций, "Олимпиакос" - "Фиорентина", главный тренер дал комментарий относительно игры своей команды:

"Очень жаль, потому что сегодня у нас было много шансов забить и выйти вперед, даже в конце с „Иконой“ сравняли счет. Ребята боролись, потели против команды, которая не позволяет играть хорошо. Но мне очень жаль, потому что мы в тысячный раз не заслужили поражения. Мы могли дойти до пенальти, для меня это большое разочарование, возможно, нам не хватило хитрости, проницательности, зрелости, чтобы выиграть всухую. Это футбол, нужно принимать и такие поражения".

"Я знаю ребят, они были готовы, сконцентрированы. Это матчи, которые обусловлены соперником, ты можешь повлиять на них не так, как хотелось бы, но каждый дал то, что мог дать, это не то, на что мы надеялись, но у нас было много ситуаций, чтобы порадоваться перед ними, - продолжил Итальянский, - В таких финалах все идет не так, мы не находим нужного момента, чтобы пойти вперед, мы убегаем. Я также сказал Чеферину, что мне больно проигрывать еще один такой финал. Мое будущее? Проигрывать больно, пройти так далеко два года подряд - большая заслуга, но нужно поднимать трофей, а мы этого не сделали. Принимать поражения плохо, но так уж сложилось".