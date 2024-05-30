Опередил Роналду и Бензема. Автор победного гола в финале ЛК установил рекорд плей-офф еврокубков

Нападающий "Олимпиакоса" Аюб Эль‑Кааби установил рекорд по количеству забитых мячей в плей‑офф еврокубкового турнира.

30-летний марокканец стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 11 голов в 9 матчах. Стоит отметить, что все из них пришлись на стадию плей-офф.

Ранее удалось достигнуть отметки в 10 голов в одном розыгрыше плей-офф лишь Криштиану Роналду (Лига чемпионов, 2017-й год), Кариму Бензема (Лига Чемпионов, 2022-й год) и Радамелю Фалькао (Лига Европы, 2011-й год).

Напомним, гол Эль-Кааби стал победным в финальном матче Лиги Конференций против "Фиорентины" (1:0).