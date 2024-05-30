Йоветич - о победе в Лиге конференций: Это большое достижение. Моя жена знает, через что я прошёл

Нападающий "Олимпиакоса" Стеван Йоветич прокомментировал победу над "Фиорентиной" в финале Лиги конференций (1:0).

"Это невероятно. Не могу это описать. Я так долго ждал подобной победы. Как и "Олимпиакос". Мы выбили "Фенербахче", "Маккаби" и многие другие великие команды. "Астон Виллу"! Это большое достижение.

Я посвящаю эту победу своей семье и своему отцу, которого больше нет с нами. Мы должны отпраздновать это и насладиться этим. Моя жена знает, через что я прошел, и я посвящаю эту победу своим детям. Я так горжусь", - передаёт слова черногорца пресс-служба УЕФА.