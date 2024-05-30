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Йоветич - о победе в Лиге конференций: Это большое достижение. Моя жена знает, через что я прошёл

Лига конференций
Йоветич - о победе в Лиге конференций: Это большое достижение. Моя жена знает, через что я прошёл

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Олимпиакоса" Стеван Йоветич прокомментировал победу над "Фиорентиной" в финале Лиги конференций (1:0).

"Это невероятно. Не могу это описать. Я так долго ждал подобной победы. Как и "Олимпиакос". Мы выбили "Фенербахче", "Маккаби" и многие другие великие команды. "Астон Виллу"! Это большое достижение.

Я посвящаю эту победу своей семье и своему отцу, которого больше нет с нами. Мы должны отпраздновать это и насладиться этим. Моя жена знает, через что я прошел, и я посвящаю эту победу своим детям. Я так горжусь", - передаёт слова черногорца пресс-служба УЕФА.

На счету 34-летнего Йоветича 8 голов и 4 ассиста в 32 матчах в сезоне 2023/24.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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